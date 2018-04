Stiri pe aceeasi tema

- Joe Lynn Turner, fost membru al grupurilor Rainbow si Deep Purple, a suferit un atac de cord in urma cu cateva zile, pe cand se afla in Belarus, iar in urma acestuia toate concertele programate pentru Europa au fost amanate.

- Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai iubite artiste a incetat din viata. Artista Viorica Batan a murit chiar de ziua ei, de Florii, pe patul de spital, potrivit informatiilor din presa. Viorica Batan a fost si asistenta medicala la Spitalul Sf. Ioan. Cumplita veste a fost data…

- Doliu in lumea artei. Regizoarea Elena Fedcu a fost rapusa de o boala incurabila. Artista a activat la Filarmonica Nationala "Serghei Lunchevici" si a montat peste 500 de concerte pentru cele mai prestigioase scene din Ungaria, Portugalia sau Belarus.

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a contestat, miercuri, cea mai mare schimbare pe care contracandidatul sau Ionut Lupescu o pregateste in cazul in care va castiga alegerile pentru conducerea FRF, aceea de a modifica sistemul competitional din Liga 1. Fostul international…

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com. „A incantat publicul nu doar prin calitatea lui…