- SUA si Canada se indrepta spre o criza diplomatica si comerciala, dupa ce consilierii de la Casa Alba l-au criticat dur pe premierul Justin Trudeau, la o zi dupa ce presedinteleDonald Trump l-a calificat ca fiind „foarte necinstit si slab”. Disputa s-a extins si spre Germania si Franta, care l-au criticat…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a cerut joi o ancheta parlamentara in legatura cu politica guvernului cancelarului Angela Merkel in materie de migratie, pe fondul unui scandal cu privire la incalcari ale prevederilor legale in acordarea azilului in timpul valului de refugiati,…

- Politica usilor deschise fata de refugiati dusa de cancelarul Angela Merkel este o incalcare a Constitutiei Germaniei, sustine partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a anuntat ca a depus plangere la Curtea Suprema, relateaza dpa. Decizia din 2015 luata de Angela Merkel de…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat joi, din Germania, ca renunta sa mai candideze la sefia guvernului regional catalan si ca il desemneaza ca succesor al sau in aceasta functie pe deputatul Quim Torra, un nou venit in politica, transmite AFP. EFE releva ca Joaquim Torra Pla, cunoscut…

- Companiile germane Lufthansa Cargo și Fraport se arata interesate de investiții in dezvoltarea Aeroportului Internațional Marculești din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in cadrul unei intrevederi a premierului Pavel Filip cu Dieter Posch, membru al Consiliului de…

- Luca, baiatul lui antrenorului de fotbal Laurențiu Reghecampf din prima casnicie, este indtragostit. Luca este primul copil al antrenorului Laurențiu Reghecampf, din primul mariaj al acestuia. Antrenorul mai are un baiat, Laurențiu Reghecampf, din mariajul cu impresara Anamaria Prodan, care il trateaza…

- Noul ministru de Interne din Germania, Horst Seehofer, a expus o poziție foarte dura impotriva religiei musulmane. Proaspatul demnitar risca, astfel, sa intre intr-un razboi dur contra cancelarului Angela Merkel, care a susținut in repetate randuri ca musulmanii trebuie integrați in statul federal.

