- ”In cadrul activitatii sale de supraveghere a pietei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de verificari a modului in care bancile pun in practica contractele de creditare pe termen mediu si lung, cu termen de rambursare de peste 10 ani, catre consumatorul-persoana…

- Este tranzacție surpriza pe piața taximetrelor din Romania. Un cunoscut om de afaceri a cumparat o firma celebra de taxi. S-a și oficializat vanzarea. Ce planuri are noul patron al firmei de taxi, vedeți in randurile de mai jos. Tranzacție importanta pe piața taximetrelor din țara noastra. Vanzarea…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Vanzarea centralelor termice pe gaze ar putea fi interzisa incepand din 2029 in toata Uniunea Euopana, deci inclusiv in Romania, potrivit unui proiect de directiva care va fi discutat de Comisia Europeana in 27 aprilie. Oprirea vanzarii de centrale individuale pe gaz in UE…

- Grupul italian Enel S.p.A. a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A. (PPC) un acord pentru vanzarea tuturor participatiilor detinute de catre Grupul Enel in Romania. Acordul prevede plata de catre PPC a unei sume totale de aproximativ 1,26 miliarde de euro, ceea ce evalueaza societatile…