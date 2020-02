O nouă discuție cu reprezentanții Romsilva pentru dezvoltarea Parângului Romsilva emite noi pretenții pentru dezvoltarea Parangului. Cei de la Romsilva cer de la administrația locala din Petroșani un teren de aceeași categorie precum cea care trebuie scoasa din fondul forestier. Un al treilea telescaun ar trebui construit in stațiunea montana din Parang, insa lucrarile stagneaza de cațiva ani. Al treilea telescaun din Parang, franat de Romsilva. Autoritațile locale de la Petroșani nu pot face demersurile pentru realizarea celui de-al treilea telescaun din Parang din cauza celor de la Romsilva. Dupa un proces in instanța care a durat ani de zile pentru scoaterea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

