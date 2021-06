Stiri pe aceeasi tema

- Intre 8 și 30 iunie, firma CORAL IMPEX S.R.L. din Ploiești, care are contract cu municipalitatea, va face dezinsecție terestra pentru combaterea țanțarilor și a larvelor acestora intre orele 21:00 – 05:00. De asemenea, in intervalul orar 06:00 – 10:00 și 17:00 – 21:00, tot intre 26 și 31 mai, va avea…

- Intre 26 și 31 mai, firma CORAL IMPEX S.R.L. din Ploiești, care are contract cu municipalitatea, va face dezinsecție terestra pentru combaterea țanțarilor și a larvelor acestora intre orele 21:00 – 05:00. De asemenea, in intervalul orar 06:00 – 10:00 și 17:00 – 21:00, tot intre 26 și 31 mai, va avea…

- Maraton al vaccinarii anti-COVID la Buftea Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ Un maraton al vaccinarii va fi organizat la sfârșitul acestei saptamâni în localitatea Buftea din județul Ilfov. Potrivit reporterului RRA, Atena Teognoste,…

- Pe tot parcursul saptamanii viitoare se vor desfașura lucrarile de dezinsecție in Timișoara. Acestea vor avea loc in perioada 10 – 16 mai, intre orele 21:00 – 05:00, și se vor face tratamente de dezinsecție terestra impotriva țanțarilor adulți și de larvicidare pe domeniul public al municipiului. Tratamentele…

- Concertul nr. 3 al lui Beethoven, la Filarmonica Pitești. Ca urmare a scaderii ratei de incidența sub 3 la mia de locuitori, Filarmonica Pitești organizeaza joi, 6 mai, de la ora 19.00, un nou concert cu spectatori, putand fi ocupate doar 30% din locurile salii. Alaturi de orchestra simfonica a instituției,…

- Marturii din firma Medist SRL, cea care a importat și instalat ventilatoarele americane Zoll, care s-au oprit luni seara in tirul ATI instalat in curtea de la Babeș. In urma incidentului, trei oameni au murit.Cind, la trei ore de la derulare, autoritațile au facut public incidentul de la spitalul Victor…

- SCM Timișoara a fost invinsa astazi in cel de-al doilea meci din judetul Bihor disputat in aceste zile. Voluntariul s-a impus cu 87-62 in fata „leilor” dupa un meci in care un singur sfert a fost al banatenilor. Ilfovenii au condus clar dupa primul sfert, cu 24-14. Alb-violetii au recuperat trei puncte…

- O firma din Ploiești, care are contract cu municipalitatea, va face deratizare și dezinsecție in mai multe locuri din Timișoara, in perioada 6-27 aprilie. Tratamentele de dezinsectie terestra se aplica intre orele 21:00 și 5:00, pe timpul nopții, atunci cand circulatia este redusa și insectele sunt…