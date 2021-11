O nouă dezbatere pentru Timpark. Ce sugestii ale cetățenilor sunt luate în considerare Prefectura, Consiliul Județean Timiș și alte instituții de interes public pot avea locuri de parcare rezervate, dar pana la maximum 20% din spațiul lor de parcare. Locurile sunt rezervate, dar nu gratuite, ca pana acum. Aceste instituții vor achita același tarif valabil pentru toata lumea. Aceasta este una dintre sugestiile facute de timișoreni. Pana acum, […] Articolul O noua dezbatere pentru Timpark. Ce sugestii ale cetațenilor sunt luate in considerare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

