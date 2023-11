Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a anunțat ca joi, de la ora 14:00, va avea loc o noua detonare pe DN 57, in zona localitații Berzasca, județul Caraș-Severin, timp in care traficul va fi oprit. Compania arata ca operațiunea de pe Clisura Dunarii este necesara pentru evacuarea de pe versant a unei roci de mari dimensiuni. „Dupa…

- Accident șocant, miercuri, in Banat. Autoturismul condus de o șoferița dinspre Bocșa spre Timișoara a fost lovit din spate de un alt autoturism care se apropia cu viteza. Fara nicio șansa ca femeia sa reacționeze, mașina acesteia a fost proiectata pe sensul opus de unde se apropia un tir și izbita in…

- O noua bomba de tip aruncator calibru 120 mm a fost descoperita pe raza Resitei. Pirotehnistii s-au deplasat si au ridicat munitia in vederea distrugerii ulterioare. Specialiștii pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic” Caras-Severin au fost solicitați sa intervina…

- Valea raului Cerna, marginita de Munții Cernei și Munții Mehedinți, intre care se afla Baile Herculane, este una din cele mai pitorești zone ale județului Caraș-Severin, cu piscuri semețe și cascade amețitoare, atragatoare atat pentru traseele pline de farmec pe care le pot strabate iubitorii muntelui,…

- Accident tragic, ieri dupa-amiaza, pe DJ 587 din județul Caraș-Severin, in zona localitații Delinești, in urma caruia o femeie a murit. Accidentul de circulație s-a produs aproape la aceeași ora cu o alta tragedie din județ, care a lasat in urma un mort și trei raniți. „Din primele cercetari s-a stabilit…

- Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea este inchis marți dimineața din cauza atacurilor de peste noapte de pe malul ucrainean al Dunarii, anunța Garda de Coasta. „Traficul prin PTF Isaccea este inchis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineana (PTF Orlovka). Astfel, traficul…

- DRDP Timisoara anunta ca operațiunile de detonare la versantul de pe DN 57 Clisura Dunarii, in zona Berzasca, continua miercuri și joi, 9 și 10 august. „Pe durata procedurilor de derocare, traficul va fi oprit, se va elibera carosabilul, dupa care circulația se va relua. Detonarile sunt necesare in…

