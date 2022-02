Stiri pe aceeasi tema

- Bat clopote de nunta in showbizul romanesc! O vedeta de la noi, care a trecut prin momente grele in ultima perioada, este pregatita sa faca pasul cel mare alaturi de sufletul ei pereche. Au deja o fetița impreuna, așa ca era timpul sa-și oficializeze relația la Primarie și in fața lui Dumnezeu. Botezul…

- Jador este in culmea fericirii, dupa ce a reușit sa se impace cu iubita lui din copilarie. Cantarețul a vorbit in repetate randuri despre Georgiana Elisei, cea care il cunoaște dinainte sa fie celebru și cu care a avut o relație. Dupa ce a devenit cunoscut, relația dintre cei doi s-a stricat, iar asta…

- Divorț neașteptat in showbiz-ul romanesc la inceputul noului an? Ce se intampla in mariajul Loredanei Groza? Se zvonește ca celebrul jurat de la emisiunea ‘X Factor’ s-ar iubit cu altcineva. Fanii sunt șocați de noile detalii aparute in tabloide. Loredana Groza a divorțat? Un detaliu a dat-o de gol…

- Un nou divorț zguduie showbiz-ul romanesc. O cunoscuta creatoare de conținut online a anunțat ca divorțeaza de soțul ei dupa doi ani de mariaj, cei doi avand impreuna și o fetița. Deși decizia a fost anunțata recent, ruptura nu a survenit chiar acum, in prag de sarbatori, bruneta facand cunoscut faptul…

- Desparțire șoc in showbiz-ul autohton. Nicoleta Luciu vrea sa divorțeze de soțul ei, Zsolt Csergo. Deși pareau ca formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din Romania, avand și patru copii, se pare ca lucrurile nu au fost chiar așa, iar povestea de dragoste dintre fosta actrița și soțul ei ar fi…

- Sistemul cameral romanesc a ramas, din pacate, cam cel mai subfinantat sistem cameral din Europa si, de aceea, cred ca Parlamentul si Guvernul vor trebui sa se gandeasca la o solutie de finantare, a declarat, miercuri, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR),…

- Cantareata obtinuse deja castig de cauza dupa ce tribunalul il suspendase pe tatal sau din rolul de tutore, lucru pe care ea il reclamase de mai multe luni.Dupa mai multe luni de proceduri legale, un tribunal din Los Angeles a decis, in cursul acestei saptamani, sa i redea controlul asupra vietii personale…