- Arheologi egipteni au descoperit aproape 60 de sarcofage, cu o vechime de peste 2.500 de ani, in stare perfecta de conservare intr-o necropola din Saqqara, la sud de Cairo, in apropierea celebrei piramide in trepte a lui Djoser, cea mai veche piramida egipteana.

