Stiri pe aceeasi tema

- Controale ample la un azil de batrani din Capitala. Mai multe echipe de la prefectura verifica modul in care sunt tratați batranii, dupa sesizarile rudelor. Mai multe camine au fost inchise in țara și in București, in urma neregulilor gasite in timpul controalelor efectuate de autoritați. Sute de servicii…

- Potrivit procurorilor DIICOT, Ștefan Godei cheltuia cei mai mulți dintre banii pe care ii incasa la petreceri in cluburi de lux, pe droguri, alcool și prostituate. Alți bani erau investiți in afaceri imobiliare. El a incasat in doar doi ani de la direcțiile de asistența sociala București și Ilfov 3,7…

- Dezvaluiri in dosarul azilelor groazei. Digi24 are documentul care arata ca Gabriela Firea a mințit cand a spus ca nu il cunoaște pe Ștefan Godei, patronul azilului din Ilfov. Ba mai mult, șeful gruparii este omul de casa al familiei Firea -Pandele inca din 2014 și a fost angajat in toate instituțiile…

- Dezvaluiri șocante continua sa fie facute publice in „caracatița” azilelor groazei din județul Ilfov, unde varstnicii erau privați de cele mai elementare condiții, pentru care, insa, plateau bani grei.Potrivit unor noi stenograme in dosarul caminelor groazei, un asistent social l-ar fi ajutat și sfatuit…

- Andrian Țibirna, directorul Spitalului Obregia din București a declarat luni, 10 iulie, intr-o conferința la Ministerul Sanatații: „Ca au fost batuți, maltratați, nu am constatat”, referindu-se la o evaluare coordonata de el și realizata pe pacienții veniți din Voluntari. Cine este Țibirna și cum explica…

- Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, a declarat duminica, 9 iulie, la Prima News, ca faptele petrecute in azilele de batrani din Voluntari nu puteau fi facute fara un sprijin politic. „Nimic nu se intampla fara sa stie domnul Pandele”, a spus ea.„Nu este vorba de doi-trei oameni care…

- Descinderi marți dimineața la trei camine de batrani din Voluntari și Ilfov. Acolo, oamenii legii au descoperit 100 de varstnici care erau umiliți, neingrijiți, lasați flamanzi și in mizerie. Cei care dețin aceste centre au format un grup infracțional organizat in 2020, iar de atunci și pana acum au…

- O operațiune de amploare a Poliției Romane și DIICOT a avut loc marți dimineața cand au descins la trei azile pentru persoane varstnice din județul Ilfov. Aproximativ 100 de persoane erau ținute in condiții inimaginabile, flamande și fara ingrijire medicala, de doua grupuri infracționale, potrivit IGPR.…