Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 martie polițiști din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publica-Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere Suceava, au efectuat un control pe linia respectarii prevederilor legale privind achiziția, debitarea si comercializarea…

- La o zi dupa acțiunea prin care la Falticeni a fost oprit in trafic un autotren care figura ca transporta peste 50 mc de cherestea catre o societate din Malini, in realitate vehiculul fiind gol, pe 23 martie, polițiștii de la Biroul Protecția Fondului Forestier, impreuna cu inspectori de la Garda ...

- Polițiștii de la Falticeni, impreuna cu un inspector de la Garda Forestiera Suceava, au identificat și oprit in trafic, miercuri, un autotren care se deplasa spre Malini și care, conform sistemului informatic SUMAL, figura cu aviz emis pentru un volum transportat de peste 50 mc cherestea tivita ...

- Polițiștii de la Serviciul de Ordine Publica - Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol au continuat seria descinderilor la societați din domeniul exploatarii lemnului despre care au adunat informații ca ar desfașura afaceri ilegale cu cantitați importante de material lemnos de proveniența ...

- La data de 24 februarie ora 21.10, polițiștii echipajului din cadrul Compartimentului Siguranta Publica si Patrulare in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza municipiului Falticeni, au oprit pentru control un autoturism care circula din direcția str. Ștefan cel Mare catre str. 2 Graniceri…

- Polițiștii suceveni de la Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Economice au acționat la finele saptamanii trecute intr-un caz de mare anvergura, documentat o lunga perioada de timp, legat de o linie de fabricare clandestina a țigaretelor, care funcționa la Falticeni.Linia de producție era una ...

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN in județele Botosani, Suceava, Galati, Iasi, Vaslui. Fenomene avertizate: local ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnița ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea poleiului…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe : Intr-o societate puternica, nimeni nu este lasat in urma! „Guvernul condus de Nicolae Ionel Ciuca va oferi romanilor vulnerabili un sprijin de 700 lei, de doua ori pe an, in 2023, pentru plata facturilor la energie. Sprijinul acordat cetațenilor pentru compensarea…