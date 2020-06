Stiri pe aceeasi tema

- UEFA schimba gazda turneului final al Champions League de la Istanbul, alegand Lisabona, capitala Portugaliei, in dauna lui Frankfurt și a Moscovei. Informația din Bild va fi confirmata pe 17 iunie. „Lisabona bate Frankfurtul și se revanșeaza pentru duelul Benfica - Eintracht, din ediția trecuta a Europa…

- Forul turc nu vrea sa gazduiasca finala Champions League fara spectatori și UEFA planuiește sa mute Final 4 la Lisabona. Dupa 15 ani, de la faimosul Liverpool - Milan (0-3 la pauza, 3-3 dupa 90 și 120 de minute, 3-2 la penaltyuri), stadionul olimpic "Ataturk" din Istanbul ar fi trebuit sa organizeze…

- ​Presedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a declarat, într-un interviu pentru postul francez RTL, ca meciul cu Juventus Torino, din mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor, va avea loc în data de 7 august, cu portile închise.“Meciul cu Juventus va avea…

- Pandemia de coronavirus a „pus lacatul” pe aproape toate intrecerile sportive de pe mapamond. Champions League, cea mai importanta competiție intercluburi, nu face excepție. S-au inaintat numeroase variante pentru reluarea meciurilor din Liga Campionilor, aflata momentan in faza sferturilor de finala,…

- UEFA ar pregati un plan impreuna cu Asociația Cluburilor Europene. Un Final 8 in UEFA Champions League, cu meciuri unice intr-un singur oraș. Posibil, Istanbul. Peste o saptamana, joi, pe 23 aprilie, UEFA va avea inca o teleconferința cu oficialii celor 55 de federații membre, a treia in acest an. Va…

- Președintele și Directorul Executiv ai Serie A planuiesc sa prezinte Asociației Fotbaliștilor Profesioniști din Italia o propunere de a ingheța toate salariile din prima liga italiana. Situația in Italia devine tot mai dramatica. Cazurile de infectare cu noul coronavirus se inmulțesc, iar campionatul…

- Dupa pandemia de coronavirus din Europa, UEFA va decide marți, 17 martie, ce sa va intampla cu barajul pentru EURO 2020, cu turneul final al Campionatului European, dar și cu meciurile din Champions League și Europa League. Pentru cupele europene, poate fi și Final Four la Istanbul și Gdansk! In așteptarea…

- Guvernul portughez a decretat vineri stare de alerta, pentru a putea mobiliza protectia civila, politia si armata in vederea controlului epidemiei provocate de coronavirus, informeaza AFP.Decizia a fost luata de ministrii sanatatii si internelor si se aplica pe tot teritoriul Portugaliei,…