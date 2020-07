O noua decizie in cazul lui Ilie Munteanu, primarul comunei tulcene Crisan, acuzat de luare de mita

O noua decizie in cazul lui Ilie Munteanu, primarul comunei…

Primarul a fost arestat pe data de 4 aprilie de Tribunalul Tulcea, la solicitarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea.Tribunalul Tulcea a decis ieri ca Ilie Munteanu, primarul comunei tulcene Crisan, trimis in judecata pentru luare de mita, sa ramana in stare de arest la domiciliu.Decizia nu este definitiva, ea putand fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Minuta judecatorilor "In temeiul art. 348 C.pr.pen., raportat la art. 207, alin. 6 C.pr.pen. Mentine m ...