- Societatea de Transport Public Timișoara a luat decizia de a suplimenta numarul tramvaielor, autobuzelor și troleibuzelor luni, 10 septembrie, in prima zi de școala. Potrivit reprezentanților instituției, vor circula mai multe mijloace de transport in comun in intervalul orar 06.00 – 12.00. “Avand in…

- Cei mai multi timișoreni care circula cu mijloacele de transport in comun nu sunt mulțumiți de calitatea serviciilor oferite. Nicolae Robu a facut publice, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata la Primaria Timișoara, mai multe statistici, realizate cu ajutorul aplicației pentru telefonul…

- Ioan Goia, fostul șef al Societații de Transport Public Timișoara, s-a intors intr-o funcție de conducere in cadrul instituției. Astfel, Goia va ocupa, incepand cu data de 1 septembrie, vechea poziție de director tehnic, a anunțat, aseara, Nicu Bitea, actual director general interimar al STPT. Nicolae…

- Societatea de Transport Public Timișoara, fosta RATT, este pe drumul cel bun, iar angajații iși vor primi salariile la zi. Acesta este anunțil facut de primarul Nicolae Robu miercuri, 8 august, pe pagina de Facebook. “Am aprobat ieri, 07.08.2018, suma de 6 milioane lei pt STPT, astfel incat sa se poata…

- Patru ședințe ale Adunarii Generale a Acționarilor de la SC Horticultura, SC Piețe, Societatea de Drumuri Municipale și Societatea de Transport Public Timișoara au avut loc, ieri, in sala de consiliu a primariei. Toate ședințele au avut ca principal punct pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului…

- Reprezentanții municipalitații au oferit, astazi, mai multe detalii referitoare la modul in care vor circula vaporașele pe Bega, intre 3 și 5 august, cu ocazia Zilelor Timișoara. Așa cum a anunțat și primarul Nicolae Robu in urma cu cateva zile, Societatea de Transport Public Timișoara va scoate la…

- Timișoara este orașul cu cea mai mare tradiție in ceea ce privește transportul cu tramvaiul. In orașul nostru, incepand cu 1869, a circulat primul tramvai tras de cai de pe actualul teritoriu al Romaniei. De asemenea, Timișoara a mai marcat o premiera in ceea ce privește transportul in comun. In 1899…

- Vești importante aduse de Nicolae Robu, astazi. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul anunța ca a venit avizul de la Consiliul Concurenței necesar pentru ca Societatea de Transport Public Timișoara sa se poata ocupa de iluminatul public din oraș. „Astazi am primit avizul favorabil pentru…