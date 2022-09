O nouă cursă TAROM va pleca pentru repatrierea românilor blocați peste granițe Vineri seara, o noua cursa TAROM va repatria 160 de romani din Spania, care au ramas blocați pe aeroport din cauza suspendarii zborurilor Blue Air. Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat ca cursa TAROM este cea de-a patra care pleaca, in ultimele trei zile, pentru repatrierea cetațenilor romani afectați de suspendarea zborurilor Blue Air. Tarom a trimis pana acum curse aviatice speciale la Tel Aviv (Israel), Heraklion (Grecia) și Larnaka (Cipru) pentru aducerea in Romania a cetațenilor romani in condiții de siguranța. Reamintin ca Blue Air a anunțat miercuri ca va relua zborurile,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

