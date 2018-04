Stiri pe aceeasi tema

- May: Un mesaj catre oricine foloseste arme chimice! "Am ordonat armatei Statelor Unite lansarea unor bombardamente punctuale asupra unor tinte asociate capabilitatilor de arme chimice ale dictatorului Bashar al-Assad", a declarat Donald Trump. Surse din cadrul Pentagonului au declarat pentru CNN ca…

- ”Intre 2.000 si 4.000 de militari” a anuntat presedintele american Donald Trump ca vrea sa fie mobilizati la frontiera cu Mexicul in vederea opririi imigratiei clandestine, in timp ce omologul sau mexican denunta ”atitudinile amenintatoare” ale miliardarului, relateaza AFP conform News.ro . Este pentru…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi presei ca va tine probabil Garda Nationala la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pana la construirea zidului promis in campania sa electorala din 2016, relateaza Reuters de la bordul aeronavei prezidentiale cunoscute sub indicativul Air Force One.…

- Germania desfașoara o politica greșita atunci cand negociaza cu Rusia construcția conductei de gaz „Nord Stream-2“, in timp ce cheltuielile pentru aparare sunt sub 1% din PIB, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, in timpul unei intalniri cu liderii statelor baltice la Washington,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Potrivit…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- CHIȘINAU, 3 mart — Sputnik. A devenit deja o tradiție — luna martie este declarata „Luna Pentru Viața”. Pentru al patrulea an consecutiv, mai multe asociații din Republica Moldova și România vor organiza acțiuni de sensibilizeze a opiniei publica asupra dreptului…

- Cei doi au convenit marti sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. "Presedintele Trump a subliniat angajamentul sau pentru a extinde cooperarea dintre Statele Unite si Mexic in domeniul securitatii, comertului…