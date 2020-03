Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este pregatita pentru un eventual flux de migranti" Foto: Arhiva. Ministrul interimar al afacerilor interne, Marcel Vela, spune ca România este pregatita în acest moment pentru un eventual flux de migranti. El a precizat ca la nivel national capacitatea de cazare…

- Bogdan Aurescu, propus ministru de Externe, Marcel Bolos, propus pentru portofoliul Fondurilor Europene, Virgil Popescu, propus ministru la Economie și Marcel Vela, propus ministru de Interne, au fost audiați in Parlament și avizați favorabil. La finalul audierilor, care au avut loc la Camera Deputatilor,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, in cadrul audierii in Comisia parlamentara reunita pentru Aparare, ca va semna un ordin de ministru prin care sa se prevada ca medicul centrului de detentie sa stabileasca modalitatea de transport catre spital a persoanelor care sufera de anumite…

- Presedintele USR, Dan Barna, a catalogat drept o "manevra" faptul ca PSD a anuntat ca va trimite o scrisoare partenerilor externi privind intentia Guvernului Orban si a fortelor politice care il sprijina de a schimba legislatia electorala, potrivit AGERPRES."Aceasta este manevra PSD. Este…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat dur dupa conferința de presa a președintelui Iohannis. Fostul șef al Senatului considera ca demisia premierului cu scopul declanșarii alegerilor anticipate ar trebui sa aiba o justificare solida fiindca ar arunca Romania intr-o noua criza...