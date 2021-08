Nu trebuie sa se repete anul 2015. Asta susțin politicienii din intreaga Uniune Europeana in timp ce urmaresc dezastrul umaniar care se desfașoara in Afganistan – un semn sigur pentru o noua criza a migrației in masa. Acești politicieni includ candidați pentru funcția de cancelar al Germaniei, cancelarul austriac Sebastian Kurz – care a exclus […] The post O noua criza a migrației, coșmarul UE first appeared on Ziarul National .