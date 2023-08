Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani a ucis cu sange rece, ieri noaptea, o batrana de 77 ani, in incercarea de a o jefui, in apartamentul ei din Timișoara. Criminalul a fost gasit ulterior in coma alcoolica, in bucatarie. Citește și: Un șofer roman, urmarit de poliție, a sarit din mașina in mers, in Ungaria […]

- Un caz șocant a zguduit Timișoara. O femeie și-a gasit sfarșitul dupa ce a fost agresata in propria locuința de catre un barbat care ar fi intrat peste ea in casa pentru a o jefui. Cazul este in atenția oamenilor legii, care fac cercetari. Crima oribila a avut loc pe strada Clabucet din Timișoara. Alerta…

- Timișoara a fost zguduita de un caz șocant de crima și jaf, care a avut un sfarșit șocant și, totodata, surprinzator. O femeie in varsta de 74 de ani a fost ucisa in propria casa de catre un barbat care intenționa sa o jefuiasca. Cu toate acestea, investigația a luat o intorsatura neașteptata, atunci…

- O femeie de 74 de ani a fost ucisa, marti, la Timisoara, ea fiind gasita in apartamentul sau situat pe Calea Sagului. Autorul, un barbat de 47 de ani care ar fi intrat in locuinta pentru a fura, a fost gasit de politisti in acelasi apartament, unde ar fi lesinat. El este recidivist, informeaza news.ro.UPDATE…

- O femeie a fost gasita moarta, marti, in apartamentul sau din Timisoara, situat pe Calea Sagului, ea fiind ucisa. Agresorul este cautat de politisti.Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc marti seara, pe strada Clabucet din zona Calea Sagului din Timisoara. Femeia se afla singura in apartament,…

- Crima s-a produs in cartierul Calea Șagului. Se pare ca victima era singura acasa in momentul in care atacatorul a intrat peste ea, arata primele date ale anchetei, potrivit Opinia Timișoarei. Criminaliștii au demarat cercetarile la fata locului, iar echipe ale poliției patruleaza prin Timișoara, in…

- O femeie, de 73 de ani, din localitatea clujeana Manastireni, a fost ucisa in propria casa de un vecin. Acesta a fost prins duminica de politisti. „In data de 8 iulie a.c., in jurul orei 13.50, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, o persoana a sesizat, printr-un apel la 112, faptul ca…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au retinut un barbat sub suspiciunea de omor, scrie news.ro. Individul, care era zugrav și executa și alte lucrari de amenajare, este acuzat ca i-a taiat gatul unei femei care il angajase și care i-a reproșat calitatea lucrarilor.Crima a avut loc…