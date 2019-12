Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta creatie a artistului stradal Banksy, care cuprinde o reprezentare a scenei nasterii Domnului, a fost dezvelita la hotelul artistului din Betleem, potrivit Agerpres. Bansky, a carui identitate este invaluita in mister, este cunoscut pentru lucrarile sale in graffiti incarcate de mesaje…

- "Maternitate" de Nicolae Tonitza a fost cea mai bine vanduta lucrare la licitatia de iarna organizata, marti seara, de casa Artmark in Capitala, fiind adjudecata la suma de 175.000 de euro. La sume ridicate au fost cumparate si "Autoportret" de Adrian Ghenie - 150.000 de euro, "Car cu…

- Celebrul artist stradal Banksy a deschis un magazin on-line care le ofera admiratorilor sansa de a se inregistra si de a-i cumpara creatiile, printre acestea vesta antiglont cu steagul Regatului Unit purtata anul acesta de Stormzy pe scena Festivalului de la Glastonbury, potrivit Press Association,…

- Artistul stradal Banksy, al carui tablou "Devolved Parliament" care infatiseaza Camera Comunelor ca fiind plina de cimpanzei si care a fost adjudecat joi la Sotheby's pentru 10 milioane de lire sterline, a spus ironic ca ii pare rau ca nu il mai detine, potrivit news.ro."Devolved Parliament"…

- Lucrarea "Devolved Parliament", semnata Banksy, a fost adjudecata in cadrul licitatiei de arta contemporana organizata joi de Sotheby's contra sumei de 9,9 milioane de lire sterline, stabilind un nou record pentru artist, scrie news.ro.Lucrarea in care artistul britanic Banksy a prezentat…

- In vitrina magazinului numit ''Gross Domestic Product'' figureaza cateva dintre lucrarile emblematice ale artistului, cum ar fi vesta antiglont pictata cu drapelul Regatului Unit, purtata de rapperul Stormzy la editia din acest an a festivalului Glastonbury. Magazinul, deschis in exclusivitate pentru…