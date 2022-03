Stiri pe aceeasi tema

- Directorul serviciilor ruse de informatii extrene (SVR) Serghei Nariskin acuza joi Occidentul, intr-un text plin de amenintari, de faptul ca incearca "sa distruga" Rusia si justifica invazia Ucrainei prin vointa Kievului de a se dota, in opinia sa, cu arma nucleara, relateaza AFP. "Mastile cad. Occidentul…

- Criza de la granița Ucrainei se adancește. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni seara decretele de recunoaștere a independenței așa-ziselor republici separatiste Donețk și Luhansk din Ucraina. Consiliului de Securitate al ONU s-a reunit de urgența la New York.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus ca "pacea nu poate fi considerata un lucru de la sine inteles" si a avertizat ca presedintele rus Vladimir Putin "va primi doar mai mult NATO" la granitele sale pe fondul agresiunii impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Intr-un discurs la Conferinta…

- Renumita revista financiara britanica The Economist are saptamana aceasta, pe coperta, o imagine care il infațișeaza pe Vladimir Putin care a vopsit in roșu tot spațiul din jurul lui, lasand neatins de culoare doar locul in care acesta sta: harta Rusiei. Imaginea este o metafora pentru situația generata…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze". Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el. „In primul rand, presedintele Putin a solicitat intotdeauna…

- Rusia nu va ataca Ucraina in urmatoarea perioada pentru ca nu dorește sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, dar urmeaza o luna razboi psihologic, cel puțin pana pe 20 februarie, susține europarlamentarul Eugen Tomac. „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…

- Președintele chinez, Xi Jinping, urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…