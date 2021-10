Elena Cazacov va asigura interimatul funcției de șef al Procuraturii Anticorupție, iar Ion Munteanu a fost numit in funcția de șef-adjunct. O astfel de decizie a fost aprobata astazi, 15 octombrie, de catre membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), noteaza Noi.md cu referire la unimedia. „Ordinile in acest sens au fost semnate”, a declarat Preșetinta CSP. Amintim ca, mandatele c