Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost delegat de catre Consiliul Superior al Magistraturii, incepand cu data de 20 aprilie, in functia de presedinte al Curtii de Apel Alba Iulia. Reamintim ca postul a ramas vacant dupa ce fostul presedinte, Alexandra Iuliana Pastiu, a promovat in functia de judecator…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi sesizarea Inspectiei Judiciare pentru efectuarea unui control tematic la parchete, in care sa se verifice modul in care a fost aplicat protocolul incheiat in 2009 intre PICCJ si SRI. "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat…

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii examineaza astazi raspunsurile institutiilor din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii. Codrut Olaru a declarat ca atat si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Inspectia Judiciara (IJ) au incheiat protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia in baza unui mandat european. Decizia definitiva a fost pronunțata miercuri,…

- Consiliul Superior al Magistraturii va organiza, prin Institutul National al Magistraturii, concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Concursul se organizeaza pentru ocuparea a sase posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Parlamentul a votat ca la alegerile din 2009 pot fi suspiciuni de frauda Foto: Agerpres. Plenul reunit al Parlamentului a aprobat astazi raportul comisiei care a anchetat aspecte legate de alegerile prezidentiale din 2009 si care a constatat o serie de fapte care pot alimenta suspiciuni…