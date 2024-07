Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de minifotbal Gemina Cluj a caștigat medalia de argint la Cupa „Fortuna”, competiție ce s-a desfașurat weekend-ul trecut la Piatra Neamț. Gemina Cluj este o echipa de minifotbal din zona noastra, care are in componența, in mare masura, jucatori care sunt angajați in domeniul militar. „In acest…

- Tinerii fotbaliști de la CFR Juniori sunt gata sa straluceasca la Cupa Marii Negre 2024! Ediția a VI-a a Cupei Marii Negre, organizata de Federația Romana de Fotbal, va avea loc in prestigiosul Complex Marea Neagra din Eforie Nord, intre 13 și 18 iulie 2024. Aceasta competiție naționala va aduna aproximativ…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins in aceasta dimineața, pe SeatGeak Stadium din Chicago in primul meci din Summer Tour, echipa Statelor Unite ale Americii cu scorul de 22-20 (10-10). Stejarii au cucerit dupa șase ani și Cupa Pershing, trofeul pus in joc de Federația Romana de Rugby incepand cu…

- Asociația Sportiva Master Ski & Bike Club Targu Mureș, alaturi de Federația Romana de Triatlon și Federația Maghiara de Triatlon, va invita sa participați la seria de evenimente sportive Transylvania Triathlon Festival 2024, in orașul Sangeorgiu de Padure – zona lacului Bezidu – Nou, in perioada 6-7…

- Politistii locali timisoreni au desfasurat o adevarata razie pentru descurajarea persoanelor care apeleaza la mila oamenilor. Autoritatile subliniaza ca cersetorii profita de darnicia localnicilor din oras si castiga uneori mai mult decat daca ar efectua munci cinstite. „Polițiștii locali din cadrul…

- Ediția din acest an a festivalului JAZZx se va desfasura la Timisoara, in Piața Libertații, in perioada 5 – 7 iulie, iar accesul este gratuit. Inca din 2013, JAZZx (inițial JazzTM) și-a propus sa aduca aproape de toate comunitațile Timișoarei o muzica de inalta valoare artistica, reunind artiști romani…

- Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare, secția karate au avut o evoluție foarte buna la Campionatul Național +13 ani, organizat de Federația Romana de Karate WUKF, la Brașov. Cea mai buna karateka al județului, Vancsa Daiana și-a mei trecut in palmares un nou titlu de campioana naționala, obținand medalia…

- SCANDAL… Parteneriatul dintre Primaria Vaslui și Federația Romana de Handbal privind organizarea turneului “Trofeul Carpați” 2024 la handbal masculin – tineret a suscitat discuții aprinse in Consiliul Local Vaslui, iar consilierul USR Dragoș Chirica a venit cu o ipoteza-șoc: “Organizarea turneului de…