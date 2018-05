Stiri pe aceeasi tema

- Curse aeriene spre Verona si spre Cuneo, operate de Ernest Airlines, vor fi introduse, din vara acestui an, de pe Aeroportul International Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii Aeroportului International Iasi au anuntat, miercuri, lansarea celor doua noi curse, catre…

- Conducerea Aeroportului si presedintele CJ Iasi, impreuna cu reprezentantii companiei Ernest Airlines si cu consulul onorific al Italiei la Iasi, au anuntat oficial lansarea a doua curse aeriene directe din Iasi spre orasele Verona si Cuneo. Ernest Airlines este o companie aeriana din Italia care si-a…

- In Romania, Turkish Airlines opereaza pe aeroporturile din Constanta, Cluj si Bucuresti, in vreme ce Lufthansa - ai carei reprezentanti sunt asteptati, de asemenea, la Casa Patrata intr-una din saptamanile urmatoare - opereaza pe pistele din Cluj, Timisoara, Sibiu si Bucuresti. Ambele companii au printre…

- Directori companiilor aeriene Turkish Airlines si Lufthansa vor fi prezenti la Iasi, a anuntat seful CJ Iasi, Maricel Popa, intr-o emisiune TV la TeleM. Se va discuta despre oportunitatea deschiderii unor rute directe intre Iasi si Istanbul, respectiv intre Iasi si Frankfurt. "Maine ne intalnim cu directorul…

- Mutare interesanta pe piața aeriana! Apare un nou operator aerian low-cost in țara noastra! Este vorba despre o companie italiana low-cost, care a fost lansata pe piața de doar doi ani. Mai exacat, transportatorul low-cost Ernest Airlines va intra pe piața locala. El va asigura curse aeriene…

- Operatorul va asigura si zboruri intre Iasi si orasele Cuneo si Verona, din Italia. Cursele vor fi lansate din 21 iunie. Ernest Airlines a fost infiintata in 2016 si are 2 avioane, care vor fi suplimentate in acest an cu inca doua aparate de zbor. (profit.ro)

- Fly Ernest este o companie care opereaza deja zboruri din si spre Ucraina si Albania, iar din iunie vor zbura si spre Romania si Spania. Strategia lor este sa lanseze rute care nu sunt deservite de marile companii low-cost care opereaza in tarile respective (cum ar fi Wizz si Blue in Romania), asa…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…