O nouă companie germană deschide o unitate de producție în Banat. Vor fi create 500 de locuri de muncă Compania germana emz Hanauer, cu sediul in Nabburg, Bavaria, a anunțat planuri pentru deschiderea unei noi unitați de producție in Reșița, proiect in valoare de circa 5 milioane de euro, anunța Caamera de comerț romano-germana AHK Romania. Investiția va oferi intr-o prima faza intre 50 și 100 de noi locuri de munca, respectiv 500 de […] Articolul O noua companie germana deschide o unitate de producție in Banat. Vor fi create 500 de locuri de munca a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

