O nouă companie americană intră în România și deschide primul birou la București Coherent Solutions, companie americana specializata in dezvoltarea de produse software și servicii de consultanța, cu o cifra de afaceri de peste 76 milioane de dolari, intra pe piața din Romania și deschide primul birou in București. Aflata in plin proces de recrutare, compania și-a propus ca pana la finalul anului sa ajunga la o echipa de peste 30 de specialiști IT. „Centrul R&D din Romania vine dupa ce la inceputul acestui an am mai deschis inca doua centre in Lituania, respectiv Ucraina, și completeaza perfect planul nostru de expansiune in Europa Centrala și de Est. Chiar daca pandemia ne-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

