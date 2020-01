Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul Christian Tour si grecii de la Orange2Fly au lansat compania aeriana Animawings. Mizeaza pe 300.000 de pasageri in 2020 Memento Group, grupul din care face parte Christian Tour, și operatorul aerian grec Orange2Fly au lansat compania de chartere Animawings. Compania va deveni operațională…

- Acordul maritim dintre Ankara si Tripoli prinde contur. Ankara iese din izolare in estul Mediteranei.In luna noiembrie, Ankara si guvernul libian au semnat doua acorduri separate, unul in domeniul securitatii si cooperarii militare si un altul privind granitele maritime in estul Mediteranei,…

- Turcia si Libia ar putea colabora cu companii internationale pentru explorarea de petrol si gaze in estul Mediteranei, a declarat duminica presedintele turc Tayyip Erdogan, in urma unui acord intre Ankara si Tripoli referitor la granitele maritime, transmite Reuters potrivit news.roIn luna…

- Fregata Regele Ferdinand (F-221) isi continua misiunea externa si va participa, in perioada 09-20 noiembrie, la Exercitiul multinational de lupta antisubmarin Dogu Akdeniz 19, organizat de Fortele Navale ale Turciei, in Marea Mediterana, informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). …

- In ultimii ani, tot mai multi maramureseni prefera sa-si petreaca concediul in strainatate. Dupa ce au inceput cu Bulgaria, Grecia, Turcia, Tunisia, mai nou merg in Egipt. Vestile sunt bune pentru ca de anul viitor pot lua avionu din Baia Mare. Agentiile de turism din municipiul Baia Mare au anuntat…