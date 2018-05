Compania aeriana Ernest Airlines anunta noi curse Romania – Italia. Primele curse aeriene Ernest Airlines vor fi lansate in luna iunie. Operatorul aerian va opera curse de la Bucuresti spre orasele Genova Și Verona, dar si de la Iasi la Cuneo si Verona. Compania aeriana low cost Ernest Airlines a fost infiintata in 2015, are 2 avioane, in acest an achizitioneaza inca doua aeronave. Romania, alaturi de Italia, Albania si Ucraina, face parte din reteaua Ernest Airlines. Biletele sunt in vanzare acum cu zborurile care pleaca spre 21 iunie 2018, care vor face legatura cu Bucurestiul cu Genova si…