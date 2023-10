Stiri pe aceeasi tema

- Andia lanseaza o noua piesa de dragoste, un nou hit de pus de repeat, cantecul și videoclipul mult așteptat de fani – „Pentru ca” in colaborare cu Deliric. Probabil cea mai neașteptata colaborare a anului, dar cu siguranța una care va naște sentimente puternice printre ascultatori datorita versurilor,…

- Delia a lansat piesa ”Miami”. Va fi pe coloana sonora a filmului ”Miami Bici 2” Delia, una dintre cele mai de succes artiste din ultimii ani in Romania, a lansat o noua piesa. Aceasta se numește „Miami” și este o colaborare cu Johny Romano. Semn ca este pe placul fanilor, videoclipul a strans aproape…

- Delia revine cu o noua piesa care se numește ”Miami”, prima colaborare cu Johny Romano, care va fi inclusa pe coloana sonora a ”Miami Bici 2”. ”Miami” a fost compusa de Delia și Alex Cotoi, versuri Delia și Johny Romano, producție Alex Cotoi. Videoclipul oficial de la ”Miami” a fost regizat și filmat…

- Edward Sanda și Theo Rose, doi dintre cei mai cunoscuți și indragiți artiști din Romania, colaboreaza pentru prima oara pentru single-ul „Știi unde ma gasești”. Ideea unei piese impreuna era de mult timp in mintea celor doi artiști, iar acum au decis ca cel mai nou single al lor sa fie impartașit publicului…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- Locul 1 pe YouTube Trending timp de 8 zile consecutiv, peste 4 milioane de vizualizari și peste 60 000 de videos pe TikTok transforma cel mai recent single Nicole Cherry ”Aș vrea sa ma las de tine” intr-un hit incontestabil. Piesa compusa de Irina Rimes și produsa de Alex Cotoi s-a auzit pentru prima…

- Gruparea ce-l are in frunte pe RAVA, unul dintre cei mai ascultați artiști de pe serviciile de streaming din Romania, alaturi de RAVISVAL, BITTNER, GIOVANNI, ASSAF și ARMIN lanseaza astazi albumul de debut – „CO$ANO$TRA”. Un statement in care libertatea de exprimare muzicala intalnește stilul de viața…

- Delia continua seria lansarilor de single cu sound aparte fața de cele cu care și-a obișnuit publicul și prezinta fanilor ”Sirena Apelor”. Piesa este un cantec de sirena plin de dor și iubire, cover dupa Conte Casanova, muzica de Conte Casanova, Delia, Alex Cotoi, versuri Conte Casanova, Delia, producție…