O nouă clinică Anastasios în Zalău Anastasios Medical, o companie cu capital 100% romanesc, a pornit din dorința de a crea un nou concept in domeniul serviciilor medicale private din Romania, ridicand standardul ingrijirii pacienților la un nivel excepțional. Astazi ne mandrim cu o echipa de peste 50 de medici primari și specialiști, asistente și alți colegi care se straduiesc sa asigure confortul și ingrijirea deosebita pentru pacienții noștri in fiecare zi. In acest moment suntem prezenți in 2 orașe din Romania, Cluj-Napoca și Bacau, iar de luni, 19 Decembrie 2022, vom deschide cea de-a 3-a clinica, la Zalau. Strategia de extindere… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania si presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania au explicat, pentru Libertatea, de ce nu sunt de acord cu propunerea Ministerului Sanatatii privind coplata in spitalele de stat. Pacientii asigurati in sistemul medical de stat ar…

- CFR Calatori a anunțat ca urmeaza sa reintroduca trenurile Intercity . Acestea sunt garnituri de rang superior ce nu au mai circulat de șine de aproape 10 ani. CFR Calatori reintroduce trenurile Intercity, garnituri cu rang superior, care nu au mai circulat din 2014. Astfel, la 12 decembrie va intra…

- Presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, a sustinut, vineri, la Alba Iulia, ca Romania nu mai trebuie sa finanteze "nici macar cu un leu" Guvernul de la Chisinau, el afirmand, de asemenea, ca s-au alocat "prea multe fonduri" pentru refugiatii ucraineni. In discursul sustinut in…

- Anul acesta, cu ocazia Zilei Tineretului, Consiliul Tineretului din Romania, alaturi de alte institutii, au prezentat rezultatatele studiului „Tineri dupa pandemie: Orase Fericite” si analiza „Tineri Acasa”. Conform sondajului, cei mai nefericiți sunt constanțenii, iar la polul opus se afla ieșenii.…

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- Wizz Air vrea sa angajeze 200 de insoțitori de zbor in Romania anul viitor. Compania a recrutat deja peste 300 de persoane in 2022 și susține ca in urmatorii zece ani vor fi angajați cel putin 2.000 de membri ai echipajului anual. Operatorul aerian Wizz Air va gazdui 17 evenimente de recrutare, in octombrie…

- Conform prognozei de specialitate, pana la ora 9:00, local si temporar, se va semnala ceata, iar vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in judetele Bacau (zona joasa), Botosani, Suceava (localitatile: Vatra Dornei, Saru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana…

- Regizoarea Ilinca Calugareanu povestește ce a invațat de la Yuguo, un tanar chinez indragostit de Eminescu și de Romania, a carui poveste tragica a documentat-o in filmul „The Joys and Sorrows of Young Yuguo”, difuzat de Netflix. Printre titlurile noi de pe Netflix a aparut un documentar de aproximativ…