- Week-end-ul trecut, pe circuitul ”Liviu Farcaș”, din localitatea Ungheni, județul Mureș, a avut loc etapa a V-a a Campionatului Național Individual de Motocros, la startul careia clubul campinean Lido a aliniat nu mai puțin de șapte sportivi. Iar cei mai mulți dintre ei au avut evoluții foarte bune,…

- UTA Arad și Chindia Targoviște sunt adversare, sambata seara, de la ora 19.00, intr-un meci din cea de-a 9-a etapa a Superligii de fotbal. Tot sambata, dar de la ora 21.45, FC Voluntari va primi vizita Rapidului. Vineri, in primele jocuri ale rundei, Sepsi OSK Sf.Gheorghe a fost invinsa, pe teren propriu,…

- Etapa a 7-a a Superligii a debutat vineri, 26 august, cu meciul FC Voluntari – Universitatea Cluj și se va incheia luni, 29 august, cu partida Universitatea Craiova – FC Botosani, programata de la ora 21.00. Etapa a 7-a: Vineri, 26 august: Ora 18.45 FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 Ora 21.30 UTA…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe a invins, luni, in deplasare, cu 1-0, pe Universitatea Cluj, iar Farul Constanța a trecut, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 de FC Voluntari, in cadrul celei de-a 6-a etape a Superligii de fotbal. In urma victoriei de la Cluj, Sepsi OSK a urcat pe locul 4 in clasament, acumuland…

- In perioada iunie-iulie 2022, echipa de arheologi din cadrul Muzeului Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) din Sf. Gheorghe, jud. Covasna, coordonata de dr. Valerii Kavruk (in calitate de responsabil științific) și formata din dr. Dan Buzea, dr. Dan Ștefan, dr. Maria-Magdalena Ștefan și drd. Puskas…

- Luni, 8 august, sunt programate ultimele partide din cea de-a 4-a etapa a Superligii de fotbal: AFC Hermannstadt-FC Voluntari (ora 18.00) și FC Botoșani-Farul Constanța (ora 21.00). Duminica, 7 august, s-au disputat trei jocuri, respectiv Sepsi OSK Sf.Gheorghe-UTA Arad 0-0 (foto), Chindia Targoviște-CFR…

- Etapa a patra 4 din Liga 1 incepe vineri, 5 august, cu meciul dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, programat de la ora 19:00 și se va incheia luni, 8 august, cu partida Hermannstadt – Voluntari, de la ora 21:00. Programat inițial luni, 8 august, meciul dintre CS Mioveni și FCSB a fost mutat…

- In week-end, pe cicuitul de la Babana s-a desfasurat etapa cu numarul 4 din Campionatul de RallyCross. Pilotii de la RB Racing au reusit sa urce pe podium de cinci ori, iar in competitia pe echipe s-a clasat pe locul doi. Sambata si duminica, pe circuitul de la Babana s-a derulat etapa a IV-a din […]