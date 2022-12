O nouă cheltuială pentru români. E obligatoriu, iar taxa va veni pe factura la energie O noua cheltuiala pentru romani, incepand cu anul 2023. Populatia va trebui sa „masoare” curentul electric consumat cu contoarele inteligente. Specialiștii spun ca un astfel de dispozitiv este mult mai eficient fața de varianta veche, cea cu „disc”, pe care mulți romani inca o au. Contoarele inteligente ar putea deveni obligatorii in perioada urmatoare și […] The post O noua cheltuiala pentru romani. E obligatoriu, iar taxa va veni pe factura la energie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- In perioada urmatoare, romanii ar trebui sa renunțe la varianta clasica de contor in detrimentul celei inteligente, pentru care vor trebuie sa suporte costurile de montare. Specialiștii spun ca un astfel de dispozitiv este mult mai eficient fața de varianta pe care mulți romani o au.

- Potrivit unei ordonanțe de urgența, toți consumatorii de energie electrica vor fi obligați sa suporte cel puțin o parte din costurile instalarii de contoare inteligente de masurare a consumului. Contoarele trebuie instalate in urmatorii șase ani, iar ordonanța de urgența transpune o directiva europeana,…

