- Ministrul de externe din Republica Moldova atrage atentia asupra ideii unei destabilizari din partea Kremlinului care se bazeaza si pe politicieni din Republica Moldova, relateaza stiripesurse.md care citeaza Der Standard.

- CSC Dumbravita anunta al treilea transfer din aceasta pauza competiționala. Fundașul central Alin Burdeț se alatura formatiei pentru sezonul 2024/2025. Nascut la 7 aprilie 1998 la Bistrița, Alin Burdeț a efectuat junioratul la Academia Gheorghe Hagi, dupa care a ajuns in vestul țarii, la CSC Ghiroda.…

- Super-jucatori, super-sport, super-competitie, super-spectacol! Sunteti invitati la un turneu de tinut minte. Cei mai buni jucatori de padel din Romania, alaturi de sportivi din alte cinci țari, se reunesc in weekend, langa Timișoara, la o noua etapa in cadrul Circuitului Profesionist de Padel. Circuitul…

- Simona Halep revine pe teren intr-un meci urias. Romanca va face pereche la dublu intr-un demonstrativ de senzatie, care se va disputa la Cluj. Simona Halep va face echipa cu Andrei Pavel. Cei doi vor intalni perechea Steffi Graf – Andre Agassi. Sotii Steffi Graf si Andre Agassi au impreuna 30 de titluri…

- Concerte, activitați pentru copii și Concursul gastronomic ,,Cele mai bune sarmale din Banat” sunt incluse in programul Festivalului Zilele Veverițelor. Evenimentul va avea loc la Buziaș in perioada 1-2 iunie.

- Simona Halep, locul 1149 WTA, va juca impotriva sportivei americane Mccartney Kessler, numarul 123 mondial, in primul tur al turneului Trophee Clarins. Halep si Kessler nu au mai fost adversare in circuitul WTA.

- Implementarea salariului minim european trebuie finalizata pana la sfarșitul anului, insa PSD promite sa realizeze aceasta majorare de la 1 iulie, in timp ce PNL spune ca nu știe nimic despre aceasta majorare, intrucat nu au fost discuții in Coaliție. Mai mult, liberalii spun ca trebuie sa existe discuții…