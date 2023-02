O nouă categorie socială primeşte 2.000 lei de la Guvern. Vezi dacă eşti şi tu pe lista lor! Vești bune pentru o anumita categorie de persoane. Acestea ar putea beneficia de ajutoare de la Guvern in valoare de 2000 de lei. Persoanele care pot beneficia de acest venit sunt mamele cu venituri reduse sau fara venit, precum și acele persoane aflate in situații de risc, minore sau victime ale violenței domestice. 2.000 lei […] The post O noua categorie sociala primeste 2.000 lei de la Guvern. Vezi daca esti si tu pe lista lor! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Se dau noi ajutoare de la stat! Cine sunt persoanele care pot beneficia de 2000 de lei de la Guvern și ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a intra in posesia sumei de bani.

- Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala vineri, 3 februarie, un proiect de hotarare de Guvern care permite introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a opt noi medicamente, dintre care doua sunt aprobate pentru noi indicatii terapeutice, a informat Agerpres.Potrivit…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Veste SPECTACULOASA pentru sute de mii de romani! Persoanele care iși desfașoara activitatea in aceste domenii vor beneficia de o majorare salariala, in anumite condiții. IMPORTANT! Noile sume de bani vor fi acordate in funcție de aceasta evoluție. Citește mai multe AICI – Cine sunt romanii care…

- Senatorul PSD de Argeș, Cristina Stocheci transmite ca prin Hotararea de Guvern promovata de Ministerul Sanatații, plafonul de venituri din pensie și indemnizație sociala pentru cei care pot beneficia de medicamente compensate cu 90% crește de la 1.429 lei la 1.608 lei/luna, indiferent daca realizeaza…

- Vești bune pentru anumiți romani! Astazi, Senatul a aprobat legea potrivit careia, o anumita categorie de persoane vor beneficia de un concediu cu durata de maximum doi ani. Mai exact, este vorba despre cei care aleg sa adopte un copil. Acești romani pot beneficia de doi ani de concediu de acomodare.

- Sunt vești URIAȘE pentru o anumita categorie de romani greu incercata zilnic! Aceștia vor beneficia de noi sume de bani din partea statului. IMPORTANT! Acest sprijin financiar va putea fi folosit doar in scopul pentru care a fost dat de catre autoritați. Citește mai multe AICI și vezi cine poate…

- Echitatea sociala impune ca sustinerea din partea statului sa ajunga intr-o masura mai mare la cei din categoriile vulnerabile. In aceste conditii, ideea de echitate sociala face ca sustinerea din partea statului sa ajunga mai mult la cei din categoriile vulnerabile: persoanele active – salariatii…