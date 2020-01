Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al unei companii ucrainene, cu 180 de persoane la bord, s-a prabușit miercuri, la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, capitala Iranului. Din primele informații, tragedia aviatica s-a produs din cauza unor probleme tehnice, conform agenției Reuters, citata…

- Simona Halep s-a alaturat jucatorilor de tenis din intreaga lume care doneaza bani pentru victimele incendiilor din Australia.Daca mai mulți jucatori de tenis au anunțat ca vor contribui cu bani in urma așilor pe care ii vor reuși in meciuri, sportiva din Romania va da bani pentru fiecare moment in…

- Un barbat care a evadat dintr-o inchisoare din SUA a fost prins la sfarșitul anului trecut, informeaza elintranews.com.Jose Chico Romero, in varsta de 64 de ani, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru atac armat. Acesta a reulit sa evadeze in luna decembrie a anului 1979.De atunci, poliția…

- CHIȘINAU, 2 ian - Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale vine cu o inițiativa prin care vrea sa ajute pensionarii ramași vaduvi. Astfel, autoritațile vor instituirea unui mecanism de acordare a indemnizației in cazul decesului unuia dintre soți și reglementarea condițiilor de…

- Schimbarile climatice vor fi vizibile din spatiu. Spre mijlocul secolului 21, globul pamantesc nu va mai avea acel albastru pur pe care omenirea l-a putut admira pentru prima oara, in pozele color, publicate in 1972. Albul calotei glaciare din Nord va disparea aproape complet in timpul verilor, in vreme…

- O femeie a ajuns in stare grava la spital cu arsuri de gradul II si III, dupa ce in locuinta sa a avut loc o explozie. Deocamdata nu se cunoaste cauza deflagratiei. Potrivit militiei transnistrene, explozia s-a produs ieri, in jurul orei 7:00.

- Accident in Pasul Gutai pe sensul de urcare dinspre Baia Sprie. Un camion de mare tonaj a iesit de pe carosabil si s-a izbit violent de un parapet. Deocamdata nu se stie daca soferul este ranit. Stire in actualizare. Source

- Ambasadorii statelor UE au fost de acord cu o noua prelungire a termenului la care Marea Britanie ar trebui sa paraseasca Uniunea Europeana, a anuntat astazi, pe Twitter, Presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Noul termen este pe 31 ianuarie 2020 The EU27 has agreed that it will accept the…