O noua campanie OTP Leasing: 6 luni perioada de gratie Tinand cont de nevoile curente din mediul de business, OTP Leasing lanseaza o campanie pentru noile contracte de leasing menita sa sprijine relansarea activitatii economice.



Oferta include 6 luni de gratie, ce include capital si dobanda si este destinata persoanelor juridice (inclusiv PFA) care semneaza un nou contract in acesta perioada. Motto-ul campaniei este "Reporneste visul afacerii tale fara grija ratelor de leasing financiar".



Oferta este valabila pana la sfarsitul lunii iulie si se aplica pentru achizitia de vehicule si vehicule comerciale usoare, noi sau second-hand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IMM Invest este un program cu precadere pentru cei mici si amarati care au nevoie de bani pentru a trece peste criza sanitara dar si cea economica ce urmeaza sa vina, este de parere seful FNGCIMM, Cristian Paun. Prin acest program din cele aproape 11.000 de companii care au primit credit pana…

- Camera Deputatilor va lucra in sesiune extraordinara in perioada 1 - 15 iulie. Decizia a fost luata luni, 29 iunie, in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea presedintelui forului, Marcel Ciolacu. Printre proiectele care se vor regasi pe ordinea de zi a…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca au existat consecinte favorabile in urma intalnirii dintre ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau maghiar, una dintre acestea referindu-se la decizia Ungariei de a permite tranzitarea tarii pentru transportul rutier pe toata perioada unei zile.…

- Grecia va primi turisti de la 1 iulie, a anuntat, miercuri, in Parlamentul de la Atena, secretarul de stat Giorgos Gerapetritis, transmite DPA. "Vom deschide turismul de la 1 iulie. Detaliile privind demararea sezonului, inclusiv sprijinul financiar pentru industria turismului, vor fi anuntate…

- Camera excelenta, bateria puternica și design-ul atractiv sunt doar cateva dintre caracteristicile de top ale noilor telefoane - Huawei Y5p și Huawei Y6p Oferta de precomanda pentru seria Y și tableta T8, accesorii ideale pentru intreaga familie Huawei Consumer Business Group a anunțat lansarea oficiala…

- Toneli, unul dintre cei mai mari producatori de oua din Romania, anunta ca a sistat exporturile si a luat masuri speciale pentru securitatea angajatilor si siguranta alimentelor pe intregul lant de productie. "Realizam ca avem privilegiu sa sustinem piata romaneasca cu unul dintre produsele…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a anuntat, marti, ca 2.000 dintre cei 11.000 de angajati ai STB vor intra in somaj tehnic, ca urmare a faptului ca s-a redus semnificativ numarul de calatori, in contextul restrictiilor generate de pandemia cu noul coronavirus. "Dintre cei 11.000 de…

- Uniunea Europeana a inregistrat in februarie un excedent al balantei comerciale de 22,4 miliarde de euro, fata de un plus de 16,4 miliarde de euro in perioada similara din 2019, potrivit unei estimari preliminare publicate luni de Oficiul European de Statistica Eurostat. In februarie, exporturile…