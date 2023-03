Stiri pe aceeasi tema

- In data de 21 martie, Baroul Constanta in parteneriat cu Centrul regional de Transfuzii Constanta, Pharma Nord si Asociatia HEM ndash; n avem SANGE , organizeaza la sediul Baroului Constanta, o colecta mobila de donare de sange. a a a apropiat a a t a a t . Din cantitatea de sange donata o singura data…

- Avem nevoie de donatori cu grupele A pozitiv și negativ, B pozitiv și negativ. La spitalele din județul Alba sunt pacienți cu afecțiuni grave, care au nevoie de sange și trombocite din aceste grupe. Miercuri, sala de donare a fost, aproape tot timpul goala. Va așteptam la donare!, au transmis cei de…

- O noua campanie de donare s-a desfașurat recent la sediul SC VITAL SA Baia Mare. Campania ”Imparte darul vieții – DONEAZA SANGE!”, desfasurata in 7 martie, este prima campanie de donare de sange din acest an organizata de SC VITAL SA in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș. „Ca de…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Covasna s-au prezentat și au donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Sfantu Gheorghe, in perioada 08-10februarie a.c.. Potrivit reprezentanților Compartimentului Informare și Relații Publice din cadrul IJJ Covasna, jandarmii…

- Pentru a marca intr-un mod activ și eficient “Ziua Internationala a Copilului Bolnav de Cancer”, Primaria orașului Mioveni in parteneriat cu Centrul de Transfuzii Sanguine Pitești organizeaza o campanie de donare de sange, pe data de 16 februarie 2023. Acțiunea umanitara și de conștientizare se va desfașura…

- In situații cu zeci mii de victime, e nevoie de medicamente, echipamente medicale, dar mai ales de sange. Autoritațile turce au facut apel la populație sa doneze pentru victimele cutremurului.

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca mobilizeaza profesionisti care ar fi dispusi sa plece in Turcia. Cei interesati se pot inscrie pe site-ul ministerului. De asemenea, institutia anunta ca a fost lansata o campanie de donare de sange pentru victimele cutremurului. Fii la curent cu…

- Digi24 continua cel mai amplu și ambițios proiect al unei televiziuni de știri dedicat salvarii de vieți printr-un simplu gest - cel al donarii de sange. Continuam demersul inceput pe 1 decembrie și ii indemnam pe toți romanii sa dea puțin din timpul lor ca sa faca o schimbare uriașa.