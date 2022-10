In perioada 31 octombrie – 29 noiembrie 2022 ADID Timiș și Retim organizeaza o noua campanie prin care se colecteaza gratuit deșeuri periculoase din menajer. Aveți mare grija cum gestionați aceste deșeuri pentru ca daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrați-le in gospodarie și debarasați-va legal de ele doar […] Articolul O noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor periculoase din menajer. Care sunt acestea și cum ne putem debarasa legal de ele a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .