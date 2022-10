Stiri pe aceeasi tema

- Politia ucraineana a afirmat, marti, ca a descoperit o "camera de tortura" in orasul Pisky-Radkivski, care a fost ocupat de Rusia, in estul regiunii Harkov, transmite CNN. Printre obiectele gasite, potrivit Politiei, se numara un container plin de dinti de aur extrasi. "Dupa eliberarea satului Pisky-Radkivski,…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a respins luni acuzațiile conform carora forțele ruse au comis crime de razboi in zonele ucrainene recent eliberate, susținand ca sunt ”minciuni”, transmite Reuters. Aproximativ 450 de cadavre au fost descoperite in ultimele zile in gropi comun…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul catre natiune, ca o "groapa comuna" a fost descoperita la Izium, localitate din regiunea Harkov unde a fost preluat controlul de la fortele ruse in urma cu cateva zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Apararii din Ucraina a postat ceea ce oficialii cred ca este o „camera de tortura” folosita de trupele ruse pentru a ține prizonierii ucraineni in orașul Balaklia, recent eliberat, din regiunea Harkov.

- La șase luni de la declanșarea razboiului in Ucraina, armata a raspuns cu doua contraofensive in sud și in est, planuite in detaliu de luni de zile și susținute de pachete masive de ajutor militar din partea SUA, scrie CNN . Nici comunicarea nu a fost lasata la voia intamplarii. Inaintea primei contraofensive…

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.