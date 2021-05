O nouă bornă în statistica deceselor COVID-19 din Mureș Fața de ziua precedenta, in județul Mureș au fost inregistrate 20 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, a anunțat miercuri, 5 mai, prin intermediul unui comunicat de presa, Cancelaria Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta … Post-ul O noua borna in statistica... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

