O nouă boală contagioasă se răspândeşte printre copii. Ce este „febra tomatelor” şi cum se manifestă O noua boala contagioasa se raspandeste printre copii! Inca din data de 6 mai, erau raportate infecții cu un nou virus. Boala, numita „febra tomatelor” devenea un motiv de ingrijorare pentru experții in sanatate. La acel oment, spun datele, se raspandise rapid, India. Erau raportate 82 de cazuri. „Febra tomatelor”, o noua boala contagioasa se […] The post O noua boala contagioasa se raspandeste printre copii. Ce este „febra tomatelor” si cum se manifesta appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou virus aparut in lume se raspandește cu rapiditate printre copii. Gripa tomatelor are simptome asemanatoare cu Covid-19, potrivit specialiștilor.Oamenii de știința au comparat acest nou virus cu Covid-19. Se pare ca gripa tomatelor a fost descoperita in India, in statul Kerala pe 6 mai 2022 și…

- Intr-un interviu acordat recent, Brad Pitt a marturisit ca sufera de o boala dificila. Celebrul actor de la Hollywood a dezvaluit ca, deocamdata, nu a primit un diagnostic exact din partea medicilor, insa oamenii banuiesc ca ar fi vorba despre o afecțiune care il impiedica sa duca la bun sfarșit activitațile…

- Autoritațile sanitare din India sunt in stare de alerta de la inceputul lunii iunie, dupa ce a aparut o boala misterioasa cu simptome asemanatoare cu variola maimuțelor, potrivit publicației britanice Daily Express. Virusul, cunoscut sub numele de „gripa tomatelor” sau „febra tomatelor”, a pus autoritațile…

- Gripa tomatelor a fost descoperita deocamdata in India. Pana in prezent, acest virus a fost contactat de peste 80 de copii, iar specialiștii sunt de parere ca cei mici, cu varsta de pana la cinci ani, sunt cei mai predispuși la infectare. Mai mult decat atat, simptomele sunt asemanatoare variolei maimuței.

- Lumea medicala e in alerta dupa ce o noua boala se raspandește destul de rapid in India. Simptomele sunt asemanatoare cu cele ale variolei maimuței. In momentul de fața, noua boala, denumita gripa tomatelor, a fost contactata și confirmata la 80 de copii.

- Dupa Variola maimuței, o noua boala starnește ingrijorare - Gripa tomatelor sau Febra tomatelor. Autoritațile sanitare din India sunt in stare de alerta dupa ce in țara au aparut deja zeci de cazuri.

- O boala noua a trezit deja ingrijorari in randul specialiștilor dupa variola maimuței. Gripa tomatelor a pus autoritațile din India in stare de alerta. Virusul a pus in incurcatura pe toata lumea dupa ce peste 80 de cazuri au fost raportate la copiii de acolo. Totul a inceput in data de 6 mai. Febra…

- Autoritațile sanitare din India sunt in stare de alerta dupa ce a aparut o boala misterioasa cu simptome asemanatoare cu variola maimuțelor, transmite publicația britanica Daily Express. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…