Guvernul australian a anuntat joi ca va cheltui 1,5 milioane de dolari australieni (1,14 milioane de dolari americani) pentru combaterea unei misterioase bacterii „mancatoare de carne” care se raspandeste in statul sudic Victoria, informeaza DPA.



Cercetatorii nu cunosc inca modul de transmitere al bolii infectioase cauzate de aceasta bacterie - cunoscuta sub denumirea de ulcerul Buruli.



Infectia provoaca leziuni severe ale pielii si ale tesutului moale si are efecte devastatoare asupra celor afectati, inclusiv dizabilitati pe termen lung, diformitate, amputari sau chiar…