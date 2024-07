Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul slovac condus de premierul Robert Fico a formulat o plangere penala impotriva fostului ministru al apararii, Jaroslav Nad, pentru donarea catre Ucraina a singurului sistem de aparare antiaeriana si a intregii flote de avioane MiG-29 de care dispunea Slovacia, transmite vineri Reuters, potrivit…

- Gigantul energetic rusesc Gazprom Group a taiat, anul trecut, producția sa de gaze naturale cu 13%, aceasta ajungand in 2023 la un minim istoric de 359 de miliarde de metri cubi, a aratat compania in raportul sau pe anul precedent, publicat luni și citat de Reuters, scrie Hotnews.ro .

- Un atac aerian israelian a declanșat un incendiu in care au murit 45 de persoane intr-o tabara de corturi din orașul Rafah din Gaza, au anunțat luni oficialii. Atacul a provocat un val de proteste din partea liderilor mondiali, care cer punererea in aplicare a deciziei CIJ, scrie Reuters. Familiile…

- Increderea americanilor in economia SUA a coborat in luna mai la minimul ultimelor sase luni, deoarece oamenii sunt ingrijorati de costul mai ridicat al vietii si de somaj, dar economistii au avertizat sa nu se traga concluzii din aceasta evolutie cu privire la implicatiile asupra perspectivelor economice,…

- Scaderea mai mare decat erau asteptarile a increderii consumatorilor, raportata vineri de Universitatea din Michigan, a avut loc la toate categoriile de varsta, venituri si educatie, precum si afilierea la partide politice. ”Increderea consumatorilor este volatila de la luna la luna si nu a fost un…

- Banca Angliei (BoE) a decis joi sa mentina dobanda de politica monetara la 5,25%, cel mai ridicat nivel incepand din 2008, dar a indicat ca o reducere ar putea avea loc in curand, in conditiile scaderii inflatiei, transmit Reuters si AP, potrivit Agerpres.

- Coco Gauff a fost privata de sansa de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo in 2021, dupa ce a fost testata pozitiv cu covid, iar sportiva americana spune ca obtinerea unei medalii la JO de la Paris ar fi la fel de importanta ca un succes de Grand Slam pentru ea in acest an, relateaza Reuters,…

- Dolarul a atins cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii noiembrie, in timp ce yenul a ajuns la cel mai scazut nivel din 1990, dupa ce vanzarile cu amanuntul din SUA au crescut in martie mai mult decat se estima, scrie Reuters. Vanzarile cu amanuntul au crescut cu 0,7% luna trecuta, iar datele pentru…