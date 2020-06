Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Scandalul din Murgeni a luat amploare! Patru ambulanțe au ajuns azi noapte la spitalul din Barlad, care este suport Covid-19, aducand patru barbați din aceeași familie de rromi, Murui, batuți, impușcați și calcați cu mașina, de catre cei din clanul Sandu, din Murgeni. Victimele sunt din clanul…

- In imagini se vad mai multe persoane care o lovesc pe femeia cu handicap, iar la final un tanar ii rastoarna scaunul cu rotile și fuge la o mașina parcata, scrie Stiridecluj.ro.Indivizii aflati in autoturism au demarat in tromba, oamenii care au vazut scena de violenta au ajutat-o pe femeia…

- O altercație a avut loc la Cluj, duminica, o femeie in scaun cu rotile fiind lovita și agresata de mai multe persoane.Incidentul a fost filmat, iar in imagii se poate observa cum un batbat o impinge pe femeie cu tot cu scaun, rasturnand-o.Poliția Cluj s-a autosesizat in acest caz.”Urmare a imaginilor…

- Incident grav, sambata dimineața, intr-un hotel din Timișoara. O femeie de 24 de ani, cetațean italian, și-a izbit copilul de pamant. Tanara și-a pierdut mințile dupa ce s-a certat cu soțul.

- Horoscop 11 Mai 2020: Varsatorii ar trebui sa petreaca timp de calitate alaturi de prietenii cei mai buni pentru a se umple de energie pozitiva, Gemenii ar trebui sa ramana cu picioarele pe pamant, chiar daca vor fi orbiți de succes pe 11 Mai 2020, iar Racii trebuie sa petreaca mult mai mult timp in…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu a demarat o ancheta interna, dupa ce o femeie bolnava de cancer in stadiu terminal ar fi fost lovita de o asistenta medicala. Este vorba de o femeie, de 39 de ani, din Targu Jiu, adusa duminica la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Pacienta…

- Un polițist din București a fost filmat in timp ce a trantit la pamant și a lovit cu picioarele un tanar prins la baut, in strada, langa Piata Unirii, in plina restrictie, in contextul pandemiei de coronavirus.