Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Dancila a pronunțat, in loc de Euro 2020, ”douazeci douazeci”, in ședința de Guvern. Noua gafa a fost facuta in contextul aprrobarii, joi, a indicatorilor tehnico-economici privind consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti “Valentin Stanescu”, in contextul Campionatului European de…

- Lucrarile vor fi finalizatre in termen de aproape doi ani. "In sedinta de astazi adoptam in perspectiva Euro 2020 si Hotararea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti "Valentin Stanescu". Finantarea…

- "Incompetența condamna Romania! O mostra memorabila cu premierul D(r)ancila Vasilica Viorica, probabil „cel mai paralel" cu realitatea prim-ministru pe care l-a avut aceasta țara. Partidul National Liberal a convocat-o la o audiere in plenul Parlamentului in legatura cu situația economica la zi.…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Facebook, mama unui copil cu autism din Timisoara arata ca nu accepta scuzele exprimate public de premierul Viorica Dancila dupa o declaratie in care i-a numit „autisti“ pe cei care ar dezinforma Uniunea Europeana.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat marti, pentru AGERPRES, ca va reveni in tara mai devreme decat era programat, iar joi va participa la sedinta de Guvern. Ministrul Justitiei se afla intr-o vizita oficiala in Japonia ce ar trebui sa se termine la finalul acestei saptamani. Intrebat daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA."Joi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.

- Prim ministrul Viorica Dancila renunta la paginile de Facebook. Ea avea doua pagini, una in calitate de persoana privata si in inca una dedicata activitatii sale politice. Paginile de Facebook ale...