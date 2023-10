O nouă avertizare RO-ALERT într-un oraş din vestul ţării cu privire la prezenţa unui urs La doar trei zile distanta, locuitorii municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, au fost avertizati din nou, prin mesaj de urgenta RO-ALERT despre aparitia unui urs pe strazile orasului. Si de aceasta data intervin jandarmii de la IJJ Hunedoara, impreuna cu echipaje de la SMURD Petrosani. Populatia e indemnata sa stea in interiorul locuintelor. Articolul O noua avertizare RO-ALERT intr-un oras din vestul tarii cu privire la prezenta unui urs a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

