O nouă avertizare meteo de vânt puternic. Unde există risc de furtuni - HARTĂ O ATENȚIONARE METEOROLOGICA cod galben a fost emisa luni dimineața și este valabila pana la ora 21:00. In intervalul menționat, in nord-estul Munteniei, sud-vestul Moldovei, in zona Carpaților de Curbura și pe litoral vor fi intensificari ale vantului, cu rafale de 55...65 km/h. Nota: intensificari ale vantului vor fi pe parcursul zilei de luni, local și temporar in vestul și sud-estul teritoriului și izolat in rest, cu viteze in general de 40...50 km/h. Marți, vantul va continua sa prezinte intensificari in sud-estul țarii. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

