Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat ca vremea ia o alta turnura in urmatoarele zile. In mod neașteptat, temperaturile vor scadea in termometre, atingand in zonele de munte chiar valori negative. Cum arata prognoza meteo actualizata. Se schimba din nou…

- Vești rele din partea meteorologilor ANM! Vremea se schimba din nou, chiar in apropierea sarbatorilor pascale. Specialiștii au transmis ca temperaturile vor scadea brusc in urmatoarele zile și au emis prognoza meteo actualizata pentru minivacanța de 1 mai și de Paște. Se schimba vremea de sarbatori…

- Vremea se schimba radical in acest weekend. Meteorologii au anunțat ca temperaturile cresc alarmant și vor atinge valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Vom avea parte de zile caniculare in luna mai, cu temperaturi care vor depași chiar și 30 de grade Celsius. Temperaturi de vara in luna aprilie…

- 10 regiuni din Uniunea Europeana, printre care și regiunea Nord-Vest din Romania, vor fi sprijinite prin mecanismul de stimulare a talentelor, pentru atenuarea efectelor schimbarilor demografice și ale plecarii populației mai tinere. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest include șase județe: Maramureș, Bihor,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA: COD GALBENInterval de valabilitate: 2 aprilie, ora 08 – 2 aprilie, ora 22Fenomene vizate: intensificari ale vantului, vijeliiPe parcursul zilei de marți (2 aprilie) vantul va avea intensificari susținute in toata țara, cu viteze de 55...65 km/h, iar local de 70...80 km/h. Pe…

- Eveniment Vant puternic in toata țara / Avertizari Cod galben și Cod portocaliu aprilie 1, 2024 09:35 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteorologice, una dintre ele Cod portocaliu, fenomenele vizate fiind de intensificari susținute ale vantului. Intervalul…

- Astfel, de luni seara, de la ora 20 si pana marti la ora 8, jumatate de tara intra sub cod galben de vijelii si instensificari ale vantului. In intervalul menționat vantul se va intensifica treptat in Banat, Crișana, Oltenia, jumatatea vestica a Transilvaniei și in Maramureș, cu viteze de 55...65 km/h…

- ”Patru localitati ale comunei Mediesu Aurit: Babasesti, Potau, Iojib si Romanesti au fost racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale in urma investitiilor facute de compania Delgaz Grid, in parteneriat cu autoritatile locale. Cele patru retele de distributie insumeaza peste 28 de kilometri…