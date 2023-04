O nouă avertizare hidrologică : Cod portocaliu de inundaţii în judeţul Timiş Hidrologii au emis joi o avertizare Cod portocaliu de inundatii pe raul Barzava, valabila pana vineri. In intervalul joi ora 11.00 – vineri ora 9.00, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, este Cod portocaliu pe raul Barzava – sector aval S.H Gataia (sector indiguit – judetul Timis). Totodata, de joi, ora 11.00, […] Articolul O noua avertizare hidrologica : Cod portocaliu de inundatii in judetul Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

